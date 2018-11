Rod Stewart vai atuar em Lisboa a 1 de julho de 2019, anunciou esta segunda-feira a promotora Everything is New. O cantor regressa assim à estrada em 2019 com uma digressão europeia para promover o lançamento do seu 30.º álbum “Blood Red Roses”, lançado no passado dia 28 de setembro.

Rod Stewart Live In Concert arranca em Southampton a 31 de maio e tem passagem confirmada em Portugal dia 1 de julho na Altice Arena.

Esta será a primeira tour que o britânico faz em três anos após a digressão The UK Hits Stadium Tour e From Gasoline Alley to Another Country Hits.

Os membros do clube de fãs Rod Stewart terão direito a uma pré-venda, disponível dia 20 de novembro a partir das 9:00. A venda geral ao público será disponibilizada dia 23 de novembro às 10:00, nos pontos de venda oficiais.

A última vez que o músico atuou em Lisboa foi em 2016, também na Altice Arena, depois de ter estado em Portugal em junho de 2008 para o Rock In Rio Lisboa.