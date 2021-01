Na tarde desta sexta-feira, profissionais do SNS24 receberam um e-mail que dava conta de "uma compensação equivalente ao custo do seguro de acidentes de trabalho". À partida, um e-mail de rotina entre entidade empregadora e funcionários.

Não fosse, no anexo desse e-mail, estar um ficheiro 'Excel' que viria a expor dados pessoais de centenas de colaboradores do SNS24.

Entre os dados expostos estão, entre outros, números de telemóvel, moradas, nomes completos, números de identificação civil e números de identificação fiscal.

Quando se apercebeu do sucedido, a funcionária responsável pelo 'leak' escreveu aos profissionais de saúde do SNS24, lamentando o sucedido e pedindo "encarecidamente" que apagassem o "referido e-mail".

Mensagem reforçada, mais tarde, por um gestor do SNS24, que fez questão de lembrar os profissionais de que estão obrigados, pelo contrato que têm com o serviço, a "confidencialidade".

Na qualidade de Gestor do Serviço SNS24, solicito, que tal e-mail seja eliminado, ao abrigo do acordo de confidencialidade em vigor"

Na sequência do sucedido, a TVI pediu esclarecimentos ao ministério da Saúde, que remeteu respostas para a Altice, empresa que explora o SNS24.

À TVI, a Altice Portugal confirmou "que uma colaboradora, no envio de um e-mail de rotina aos profissionais de saúde, anexou por lapso um ficheiro que continha dados pessoais desses mesmos profissionais".

A Empresa abriu de imediato um processo interno com vista à proteção dos dados pessoais e apuramento de responsabilidades. A Empresa adianta ainda que já iniciou diligências com vista a notificar a CNPD do sucedido", continuou.