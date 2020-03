Portugal e Espanha vão limitar, a partir desta segunda-feira, a circulação nas fronteiras entre os dois países. Todas as viagens de lazer ou turismo estão proibidas. No entanto, na fronteira Caia - Elvas não há qualquer tipo de controlo.

Apesar de a grande maioria dos veículos que circulam são pesados de mercadorias, não há nenhuma força de segurança a fazer qualquer tipo de controlo. Do lado espanhol, a situação é idêntica, existindo apenas um placar eletrónico onde diz ser proibida circulação.

Recorde-se que o primeiro-ministro tinha avisado que, a partir desta segunda-feira, a circulação nas fronteiras entre Portugal e Espanha iam estar limitadas, proibindo todas as viagens de lazer ou turismo. Quatro municípios do Alto Alentejo interditaram a circulação em cinco caminhos municipais com acesso a Espanha.

Guarda Civil espanhola faz controlo na fronteira entre Tui e Valença

A Guarda Civil espanhola montou esta manhã um controlo na passagem da fronteira entre Tui (Espanha) e Valença (Portugal) em que o trânsito de veículos está a ser limitado, tanto na ponte internacional como no antigo viaduto sobre o rio Minho.

Segundo a agência Efe, agentes da unidade de segurança civil da Guardia Civil (correspondente à GNR portuguesa) estão a permitir a passagem de veículos pesados, enquanto os restantes veículos estão a ser parados, um de cada vez, e somente motoristas profissionais ou que estão a trabalhar estão a ser autorizados a passar.

Os restantes veículos estão a ser forçados a dar meia-volta.

Os controlos estão a gerar pequenos atrasos, dado que o volume de tráfego na autoestrada A-55 é muito inferior ao habitual num dia de trabalho.