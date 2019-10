Nos estudos PISA (Programme for International Student Assessment) de 2012, confirmou-se que a percentagem de alunos que chumbaram pelo menos uma vez até aos 15 anos era de 46% para os que não frequentaram o pré-escolar, que compara com uma percentagem de 29% para os que frequentaram o pré-escolar por um ano ou mais.

De acordo com os dados mais recentes da taxa de pré-escolarização em Portugal (3 aos 5 anos), publicados pelo Ministério da Educação, relativos a 2016/17, 16,6% das crianças não frequenta os três anos, 7,3% não frequenta dois anos e 4,6% não frequenta pelos menos um ano.

A EPIS, Empresários Pela Inclusão Social, enquanto maior parceiro privado do Ministério da Educação, acompanha as políticas públicas nesta área, e arrancou precisamente este ano letivo, com um projeto-piloto no pré-escolar, em 4 concelhos - Oeiras, Pampilhosa da Serra, Peniche e Pombal -, onde vai acompanhar 320 crianças em 23 salas do pré-escolar, com o apoio de 23 educadores.

O objetivo é estimular o desenvolvimento adequado de crianças entre os 3 e os 5 anos de idade para que a entrada no 1.º ciclo seja bem-sucedida e, assim, a Associação trabalhar cada vez mais na prevenção do insucesso escolar, descendo nas idades.

Para esta nova atuação no pré-escolar, a EPIS desenvolveu uma metodologia a ser usada em contexto de sala, para rastreio de necessidades e de riscos, quanto à linguagem corporal; às competências cognitivas/raciocínio e de autorregulação, mas também o funcionamento socioemocional.