As autoridades marítimas recuperaram esta terça-feira o cadáver de uma pessoa que morreu afogada na praia da Prainha, em Portimão, onde procuram também um jovem que está desaparecido, disse à Lusa o capitão do porto de Portimão.

Por volta das 10:28, recebemos uma informação via Comando Distrital de Operações de Socorro [CDOS - de Faro] para uma situação de préafogamento na praia da Prainha, em Alvor, chegados ao local encontrámos já um cadáver, de 65 anos, e encontra-se desaparecido um jovem de 25 anos”, disse à Lusa o comandante Rodrigo González dos Paços.

As autoridades iniciaram então as buscas para encontrar o jovem desaparecido e colocaram no terreno um dispositivo que está a trabalhar por mar e por terra e espera a chegada de um helicóptero da Força Aérea que se irá juntar às operações, adiantou o capitão do porto.

Para as buscas por mar, que “contam com a ajuda de surfistas”, foram ativadas a lancha salva-vidas e a mota de água de Ferragudo e a lancha da Polícia Marítima de Portimão, precisou a mesma fonte.

Participam no dispositivo, por terra, elementos da Polícia Marítima, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros de Portimão, e “foi pedido, via MRCC [Centro de Coordenação de Busca e Salvamento] de Lisboa, o empenhamento de um meio aéreo, um helicóptero da Força Aérea EH101, que já foi acionado e é esperado no local”, acrescentou.

A mesma fonte revelou ainda que, após o início das buscas, foi necessário retirar o salva-vidas de Ferragudo do dispositivo e enviá-lo para uma ocorrência numa gruta em Benagil, no concelho de Lagoa, também no distrito de Faro, onde um homem se sentiu mal.

Recebemos um alerta a dar conta de que um senhor que se sentiu mal na gruta de Benagil, foi removido deste dispositivo de buscas a lancha salva-vidas de Ferragudo e, quando regressar, retomará o dispositivo”, explicou o capitão do porto de Portimão.

Questionado sobre o estado de saúde da pessoa que se sentiu mal na gruta de Benagil, a mesma fonte respondeu que “ainda se está a avaliar”.

O dispositivo de buscas em Alvor era composto, cerca das 12:20, por 24 homens e nove veículos, segundo a informação disponibilizada pela Proteção Civil na Internet.