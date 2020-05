Uma mulher de 30 anos está detida preventivamente por suspeita de quatro crimes de roubo na freguesia de Águas Livres, Amadora, no distrito de Lisboa, a homens aos quais se oferecia para prestar serviços sexuais, anunciou esta quinta-feira a PSP.

A mulher escolhia e abordava as vítimas, homens na casa dos 60 anos, quando caminhavam sozinhos em ruas pouco movimentadas da Amadora, oferecendo-se para prestar serviços sexuais a troco de dinheiro. Os homens recusavam, mas acabavam por ser agredidos e roubados pela suspeita” , explica a PSP, em comunicado.

A mulher, detida na sexta-feira, foi presente a tribunal, tendo-lhe sido decretada como medida de coação prisão preventiva

No mesmo dia, enquanto aguardava no interior do Tribunal a aplicação da medida de coação, admitindo que poderia ser conduzida para o Estabelecimento Prisional, conseguiu encetar a fuga, encontrando-se fugida e escondida desde então, não obstante a perseguição que lhe foi movida de imediato", acrescenta a nota.