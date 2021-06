Dois homens que integravam um grupo com mais de 10 pessoas foram esta quinta-feira detidos perto da praia do Amado (Aljezur), estando as autoridades a procurar uma embarcação vista perto do local, disse à Lusa fonte oficial.

De acordo com o capitão do porto de Lagos, Pedro Palma, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia recebida pela Polícia Marítima, por volta das 06:00, que “dava conta de uma lancha rápida, com três motores, entre a praia do Amado e o Sítio do Forno e um grupo de 12 a 15 pessoas em terra”.

Em declarações à Lusa, aquele responsável acrescentou que, ao chegar ao local, a GNR conseguiu intercetar e deter dois dos homens, “tendo os outros elementos do grupo conseguido fugir, bem como a embarcação”.

Neste momento, temos uma lancha da Polícia Marítima a fazer buscas no mar, no sentido de tentar identificar e intercetar a embarcação”, indicou Pedro Palma.

Segundo o capitão do porto de Lagos, o caso está a ser investigado pelas autoridades policiais “para determinar se se trata de um caso de migrantes desembarcados, ou outra qualquer situação”.