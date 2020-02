A Polícia Judiciária (PJ) indentificou e deteve três indivíduos que são suspeitos do homicídio de um homem de 36 anos no Bairro da Cova da Moura, na Amadora.

De acordo com o comunicado da PJ, divulgado esta quinta-feira, os suspeitos têm 22, 20 e 17 anos de idade.

O crime aconteceu no sábado, dia 15 de fevereiro, depois de desacatos que motivaram uma discussão.

Os factos ocorreram na noite do passado dia 15, no interior do Bairro da Cova da Moura, na Amadora, quando a vítima, um homem de 36 anos e morador naquele local, foi interpelado pelos presumíveis autores, num quadro de uma desavença de escassa relevância", sublinha a PJ.