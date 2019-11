A Polícia de Segurança Pública recebeu um alerta para disparos com arma de fogo no Bairro do Zambujal, freguesia de Alfragide, no concelho da Amadora, na noite de quinta-feira.

Ao que a TVI conseguiu apurar, foram avistados cerca de 4 a 5 suspeitos e há registo de uma viatura atingida pelos disparos, que terão sido feitos do quarto andar de um prédio.

Não há registo de feridos e os suspeitos colocaram-se em fuga numa viatura.