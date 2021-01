Dois homens, de 70 e 42 anos, pai e filho, foram encontrados mortos, este domingo à tarde, numa casa na Amadora. Terão sido vítimas de intoxicação por monóxido de carbono.

A TVI apurou que os Bombeiros Voluntários da Amadora foram chamados para uma abertura de porta, alertados por um popular, que ligou para o 112. Chegados ao local, foram informados que, no interior da habitação, estavam dois doentes infetados com covid-19.

Ao abrirem a porta, os bombeiros encontraram os dois corpos já em paragem cardiorrespiratória. Ainda procederam a manobras de reanimação, até chegada do INEM, mas sem sucesso. Durante o processo, um bombeiro teve de ser assistido, depois de ter entrado em hipoglicemia.

No local estiveram 16 operacionais dos Bombeiros da Amadora, da PSP e do INEM, apoiados por seis viaturas, incluindo a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Fernando da Fonseca.

Os dois corpos já foram removidos para o Institudo de Medicina Legal. Fonte contactada pela TVI adiantou que devem ser submetidos a autópsia, para confirmar a causa da morte, mas não há indícios de crime.