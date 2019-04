Vários objetos foram lançados contra elementos da PSP, quando estes se deslocaram, esta madrugada, à Estrada Militar da Damaia, na Amadora, na sequência de várias reclamações devido ao barulho de uma festa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informou que um polícia teve de receber tratamento depois de ter sido atingido por uma pedra.

No decorrer da ação policial houve necessidade de recorrer ao uso de armas com balas de borracha para fazer dispersar a multidão e repor a ordem no local.

De acordo com a mesma nota, um homem de 27 anos deu entrada no Hospital de Santa Maria, atingido com uma bala de borracha disparada pelas forças de segurança.

A PSP já comunicou as ocorrências ao Ministério Público.