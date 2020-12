A Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperou, no sábado, material de construção civil, que tinha sido furtado, no valor de 50 mil euros.

De acordo com o comunicado, o material pertencia a um estaleiro de construção civil na localidade de Carrazedo, Amares.

No âmbito de uma ação de patrulhamento preventivo, os militares da Guarda detetaram uma carrinha dissimulada nas imediações de um estaleiro de obras de construção civil, havendo indícios de se encontrar a decorrer um furto", lê-se no documento.

Os suspeitos, ao se aperceberem da presença dos militares, colocaram-se em fuga e encontram-se a monte. A carrinha foi apreendida e o material vai ser entregue aos proprietários do mesmo.

No total, foram recuperadas: cerca de 45 máquinas de uso diverso em construção civil; sete bobinas com centenas de metros de fios de cobre; seis bobinas com várias dezenas de metros de tubos de cobre para sistemas de aquecimento e ar condicionado.

O comunicado esclarece ainda que os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Braga.