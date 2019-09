A polícia de choque retirou cerca de 500 ambientalistas que estavam a bloquear a Avenida Almirante Reis, em Lisboa. Os manifestantes juntaram-se no cruzamento da avenida com a Rua de Angola, junto ao Banco de Portugal.

O conjunto de pessoas que está a cortar a rua formou-se na sequência de um evento agendado no Facebook pela fação portuguesa do grupo Extinction Rebellion. O grupo partilhou um Live no Facebook, que está a ser transmitido neste momento da Avenida Almirante Reis.

Ao que a TVI24 conseguiu apurar, estão no local vários membros da PSP, pertencentes às equipas da esquadra local, de intervenção rápida e de trânsito.

A situação mantém-se ordeira e a manifestação é pacífica, mas a PSP admite que existe um conflito de direitos em questão, uma vez que de um lado está o direito a manifestação e do outro está o direito à livre circulação, neste caso de viaturas. O comissário da PSP referiu mesmo o exemplo de viaturas médicas que foram impedidas de passar.

As autoridades continuam a diligenciar e a tentar chegar a uma solução para retirar os manifestantes e desbloquear a via.

As centenas de jovens que estão neste final de tarde a bloquear a circulação no cruzamento da Rua de Angola com a Avenida Almirante Reis, protestam num cenário de concentração ordeira onde não faltam tendas de campismo montadas no meio da estrada e cartazes com dizeres contra o “colapso climático”, num protesto convocado pelo movimento Extinction Rebellion Portugal.

Alguns dos manifestantes, na sua maioria jovens, entre os quais muitos estrangeiros, disseram à agência Lusa que pretendem passar ali a noite.

Esta concentração seguiu-se ao final da grande manifestação, que começou às 15:30 no Cais do Sodré.