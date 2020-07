As autarquias podem concorrer este ano a 3,5 milhões de euros do Fundo Ambiental para construírem ciclovias, anunciou esta terça-feira o Ministério do Ambiente.

O aviso divulgado dirige-se a pares de autarquias, comunidades intermunicipais e empresas municipais que queiram construir vias para bicicletas que atravessem e liguem os seus territórios.

O Fundo Ambiental apoia até 75 por cento do custo das ciclovias com um limite de 150 mil euros por quilómetro e um valor máximo de 750 mil euros por projeto.

Pretende-se dar aos cidadãos “alternativas de deslocação, simultaneamente seguras e sustentáveis, na fase pós-Covid 19, reforçando-se assim o compromisso nacional de alcançar a neutralidade carbónica em 2050”.

Para este ano, há 500 mil euros disponíveis e para projetos a fazer em 2021, três milhões de euros.

As candidaturas podem ser apresentadas até 18 de setembro deste ano.