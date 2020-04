Uma descarga ilegal de efluente pecuário para uma linha de água do rio Lena, no concelho de Porto de Mós, distrito de Leiria, foi esta sexta-feira denunciada pela GNR, através do Núcleo de Proteção do Ambiente de Leiria.

É a terceira ação poluidora do rio Lena registada na última semana. Segundo comunicado da GNR, esta foi detetada na quinta-feira, proveniente de uma exploração pecuária que labora no concelho de Porto de Mós.

O foco de poluição foi identificado no decurso de uma ação de monitorização dos recursos hídricos, nos concelhos de Batalha e Porto de Mós, no âmbito da qual os militares encontraram efluentes pecuários a correr “diretamente para um afluente do rio Lena, proveniente de lagoa de depuração”.

De acordo com a GNR de Leiria, identificado o ponto de origem da descarga, foi elaborado um auto de notícia pelo crime de poluição dos recursos hídricos, punível com “pena de prisão até três anos ou pena de multa até 600 dias”. Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Porto de Mós.

Nos últimos dias foram denunciadas mais agressões ao rio Lena, que nasce em Porto de Mós, atravessa a Batalha e é afluente do rio Lis: a 31 de março, o presidente da Câmara da Batalha lamentou “duas fortes descargas” na Ribeira da Calvaria, subsidiária do Lena, que provocaram “consequências devastadoras para a fauna e flora".

Segundo Paulo Batista dos Santos, foi então apresentada uma participação ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e queixa-crime ao Ministério Público.

No mesmo dia, 31 de março, a GNR identificou outra descarga ilegal de efluente pecuário para um afluente o rio Lena, com origem numa exploração pecuária do concelho de Batalha.