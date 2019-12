A jovem ativista sueca Greta Thunberg deve desembarcar na manhã desta terça-feira em Lisboa, após atravessar o Atlântico em catamarã, no mesmo dia em que parte para Madrid para participar na cimeira do clima da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com a organização da visita de Greta Thunberg, a jovem será recebida junto da Doca de Santo Amaro pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e por jovens ativistas portugueses.

Numa publicação através do Instagram pessoal, a jovem divulgou que estava ao largo do Cabo da Roca na madrugada desta terça-feira.

O presidente da comissão parlamentar de Ambiente, o deputado do BE José Maria Cardoso, também irá receber a ativista assim como a deputada Maria Manuel Rola e o vereador na Câmara de Lisboa, Manuel Grilo.

A deputada do Partido Ecologista “Os Verdes” Mariana Silva também anunciou que participará na receção a Greta Thunberg.

Por seu lado, o Presidente da República saudou a chegada da ativista a Lisboa, mas não irá cumprimentar a jovem à Doca de Alcântara por considerar que poderia “ser considerado aproveitamento político”.

Thunberg dá depois no local uma conferência de imprensa. Segundo a organização, vão falar, além de Greta Thunberg, jovens ativistas portugueses, Riley Whitelum, o comandante do “La Vagabonde”, barco no qual fez a travessia de Hampton, Virgínia (Estados Unidos), para Portugal, e Nikki Henderson, membro da tripulação e marinheira profissional.

A organização espera centenas de pessoas na receção a Greta Thunberg, de 16 anos, que se celebrizou em todo o mundo por ter iniciado no seu país (Suécia) as greves pelo clima, em protesto pela falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas.

Greta atravessou o oceano de barco em setembro passado para participar numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A jovem recusou viajar num avião, que polui, e optou por um barco à vela.

Depois de participar na cimeira de Nova Iorque a jovem ativista deveria ter viajado para o Chile, para a cimeira anual da ONU sobre o clima, no caso a chamada COP25. À última da hora o Chile renunciou à organização do encontro devido à instabilidade social no país, tendo a COP25 passado para Madrid.

Por esse motivo a jovem sueca embarcou em 13 de novembro, de regresso à Europa, no “La Vagabonde”, o barco de um casal australiano que deve chegar pelas 8:00 desta manhã a Lisboa.

De acordo com os organizadores da visita não está prevista qualquer outra iniciativa da jovem, que deve partir de comboio ainda hoje para Madrid, para participar na COP25, que começou na segunda-feira e que junta representantes de quase 200 países, signatários do Acordo de Paris, de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Greta Thunberg é hoje uma das vozes mais conhecidas na defesa do ambiente e as greves climáticas que iniciou são agora seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro.