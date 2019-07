Um grupo de voluntários recolheu uma tonelada de lixo das bermas de 28 quilómetros da Estrada Nacional 124 (EN124) entre Alcoutim e Martim Longo, sede de concelho e freguesia desse município algarvio, anunciou hoje a Câmara de Alcoutim.

A ação de limpeza foi realizada no sábado, no âmbito da campanha “Por mim, Por Todos, Por Alcoutim sem lixo” e contou com a participação de voluntários que recebem bolsas de estudo do município, do presidente Osvaldo Gonçalves, do vice-presidente Paulo Paulino e do vereador João Galrito, todos eleitos pelo PS, contextualizou a autarquia num comunicado.

A Câmara de Alcoutim, uma das 16 do distrito de Faro, explicou que a campanha “Por mim, Por Todos, Por Alcoutim sem lixo” visa a realização de “ações de limpeza com voluntários e ações de sensibilização direta”, destina-se “à população em geral” e tem por objetivo consciencializar os cidadãos, mas “em especial os jovens”, para terem “um papel mais ativo” na preservação do ambiente e na “correta gestão dos resíduos produzidos”.

Durante a ação de limpeza, os participantes “percorreram aproximadamente 28 quilómetros da Estrada Nacional 124, entre Martim Longo e Alcoutim” e “limparam a berma da estrada”, conseguindo fazer a recolha de “cerca de uma tonelada de lixo”, onde foi possível encontrar uma “grande quantidade de objetos de plástico”, sinalizou o município.

A iniciativa ambiental também incidiu em “algumas zonas urbanas da vila de Alcoutim” e contou com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Alcoutim, da Guarda Nacional Republicana, do Agrupamento 1107 de Escuteiros de Alcoutim, da União de Freguesias de Alcoutim Pereiro, da Junta de Freguesia de Martim Longo, da Junta de Freguesia de Giões e da empresa ALGAR, que faz a gestão dos resíduos no Algarve.