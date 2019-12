Foi a 29 de julho que a Terra esgotou os recursos naturais disponíveis para o ano de 2019. Este ano, entrámos em "défice ecológico" três dias mais cedo do que no ano passado. Isto quer dizer que, entre o final de julho e dezembro, todos os recursos naturais utilizados pelo ser humano não serão repostos pela Natureza.

O último ano em que conseguimos viver com o nosso orçamento natural anual foi em 1970. Os estudos apontam os países mais desenvolvidos como os grandes responsáveis pela consecutiva antecipação da data e Portugal contribuiu de forma negativa. Com a pegada ecológica atual, o nosso país necessitaria de 1,75 planetas para ser sustentável.

Compreenda a sua pegada ecológica

A pegada ecológica avalia as necessidades humanas de recursos renováveis e serviços essenciais e compara-as com a capacidade da Terra para fornecer tais recursos e serviços, a biocapacidade.

A calculadora da pegada ecológica, uma funcionalidade desenvolvida em parceria pela ZERO, a Global Footprint e a Universidade de Aveiro no âmbito do projeto "Pegada Ecológica dos Municípios" ajuda a compreender o seu impacto ambiental. Atualmente, esta calculadora está disponível para seis municípios.

Se não vive em nenhuns destes municípios, pode também calcular a sua pegada ecológica aqui.

Meios de transportes mais sustentáveis

Andar de carro, para além de ser mais dispendioso, emite também para a atmosfera uma grande quantidade de gases poluentes para a atmosfera, como o dióxido de carbono. Utilizar transportes públicos, ir de bicicleta ou a pé são opções ecologicamente mais sustentáveis.

Na necessidade de ter o seu veículo próprio, considere opções elétricas, que neste momento oferecem alguns benefícios fiscais e têm um menor impacto no meio ambiente.

Controlar consumos energéticos

Desligar dispositivos eletrónicos que não esteja a usar ou diminuir a frequência de utilização ajudam a controlar os consumos energéticos. Evitar aquecedores, ventiladores, ar condicionado e luzes sempre acesas são alguns exemplos.

Reduzir o consumo de água

Eliminar hábitos como torneiras abertas durante a lavagem dos dentes ou banhos muito demorados já fará uma grande diferença no consumo de água.

Compras

Evite compras supérfluas. Cada objeto requer uma grande quantidade de recursos para ser produzido e levado até ao consumidor. Ao adquirir objetos em segunda mão, por exemplo, está também a evitar a compra de produtos novos.

Comida

Grande parte dos gases de efeito de estufa são gerados pela produção massiva de carne. Reduzir a proteína animal

Optar por uma alimentação mais orgânica possível ou produzir os seus próprios alimentos de forma biológica são uma opção para quem não está disposto a abdicar da carne ou produtos lácteos.

Diminuir o plástico

Evite os plásticos de utilização única. As palhinhas, os sacos para colocar os vegetais e a fruta nos supermercados ou os talheres nas caixas de refeições takeaway são objetos e produtos que contribuem para a poluição dos oceanos.

Aposte em opções reutilizáveis e biodegradáveis.