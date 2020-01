A esquadra da PSP da Amadora está a ser alvo de "ameaças e de chamadas telefónicas a injuriar o efetivo". A denúncia é feita num comunicado interno da Polícia de Segurança Pública (PSP) a que a TVI teve acesso.

O mesmo documento fala em "intenções de represálias", manifestadas nas redes sociais, "devido aos factos do último domingo". Em causa a detenção e alegadas agressões de uma mulher, na sequência de um desentendimento num autocarro.

O agente que deteve a mulher já terá elaborado um auto de notícia. No comunicado interno, solicita-se aos agentes da PSP que "estejam atentos e se protejam". "Estejam atentos às imediações das Esquadras e a ajuntamentos anormais", pode ler-se no documento.

Uma mulher acusada de agredir um agente da PSP disse, em entrevista à TVI, que "levou socos" no carro-patrulha "até desmaiar", momento em que se encontrava algemada. As agressões ocorreram no domingo à noite, na Amadora, depois de Cláudia Simões ter sido detida numa paragem de autocarro, após um desentendimento com o motorista.