A Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertou esta sexta-feira para ao agravamento da agitação marítima na costa oeste de Portugal continental, entre as 06:00 de sábado e as 12:00 de domingo, com ondas que podem atingir os nove metros.

“A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável da agitação marítima na costa oeste de Portugal continental, entre as 06:00” de sábado e as 12:00 de domingo, dá conta um comunicado divulgado na página da AMN na internet.

As ondas podem “atingir os cinco metros e uma altura máxima de note metros”, razão pela qual é recomendado o redobramento dos cuidados “tanto na preparação de uma ida ao mar”, como no mar, devendo também ser reforçada a amarração das embarcações atracadas e fundeadas.

A Autoridade Marítima Nacional também recomendou a adoção de “um estado de vigilância” nas zonas costeiras, mas lembrou à população que, além do agravamento da agitação marítima, está em vigor o dever geral de recolhimento, decorrente das medidas decretadas em Portugal para mitigar a propagação da pandemia, “pelo que as pessoas devem permanecer em casa”.