Uma colisão entre dois autocarros fez, esta segunda-feira à tarde, dez feridos ligeiros na Amora, no Seixal.

Segundo fonte dos Bombeiros da Amora confirmou à TVI24, apenas sete dos feridos tiveram de receber assistência hospitalar.

O alerta foi dado às 15:11 para um acidente junto ao centro de emprego da Amora. A via onde aconteceu o acidente está cortada para limpeza da mesma, sendo que um dos autocarros já foi removido.

No local estiveram os Bombeiros da Amora e do Seixal, a Proteção Civil Municipal e as autoridades.