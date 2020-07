Ana Oliveira, de 16 anos, morreu depois de ser atropelada quando atravessava a estrada, numa passadeira, com a bicicleta pela mão. Aconteceu na passada sexta-feira na zona do Campo Grande, em Lisboa, e a jovem foi abalroada por um condutor que, alegadamente, não terá respeitado um sinal vermelho.

Ao volante do automóvel, uma viatura comercial, seguia um rapaz de 19 anos que foi submetido a um teste de alcoolemia após o acidente, mas que, sabe a TVI, não acusou a presença de álcool no sangue.

Amigos e familiares de Ana Oliveira estão a organizar uma homenagem em memória da jovem, que era basquetebolista no Sporting. A cerimónia deverá realizar-se no dia 16, em frente à Biblioteca Nacional, no Campo Grande, e quer pedir o "fim dos atropelamentos na cidade".

A jovem ainda foi transportada para o Hospital de Santa Maria, com um prognóstico reservado, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

Os contornos do atropelamento que vitimou Ana Oliveira estão a ser analisados pela Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP.

A morte da jovem atleta está a gerar uma onda de revolta entre os moradores da freguesia de Alvalade, que se dizem preocupados com a sinistralidade no local.

Nas redes sociais, são vários os utilizadores que apelam a uma maior fiscalização rodoviária e há até quem mostre episódios de desrespeito pelos sinais luminosos no local, um dos quais filmado já esta segunda-feira.

Ana Oliveira pertencia à equipa de basquetebol sub-19 do Sporting Clube de Portugal, que já reagiu à morte da atleta, ligada há seis anos ao emblema leonino.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Ana Oliveira, basquetebolista do Clube, que faleceu na sequência de um atropelamento de que foi vítima, em Lisboa, na passada sexta-feira.

Ana Oliveira tinha apenas 16 anos, jogava na equipa sub-19 do Sporting CP e estava no Clube há seis anos. Aos familiares e amigos, assim como a toda a modalidade verde e branca, o Sporting CP endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao Clube", pode ler-se na note de pesar do clube leonino.

Sérgio Ramos, ex-treinador de Ana Oliveira, atual treinador da equipa de basquetebol Os Belenenses e também presidente da Associação de Treinadores de Basquetebol, lembrou a atleta como "uma miúda cheia de vida, alegre, lutadora, cordial e respeitadora, sempre com vontade de fazer mais e melhor".

Também o clube de Belém, Os Belenenses, apresentou condolências à família e amigos de Ana Oliveira, bem como o Benfica.

Tendo tomado conhecimento do trágico falecimento de Ana Oliveira, atleta Sub-19 do basquetebol do Sporting, vem a secção... Publicado por Os Belenenses Basquetebol em Domingo, 12 de julho de 2020

— SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2020

A Federação Portuguesa de Basquetebol também endereçou condolências à família da jovem.