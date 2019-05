No Bairro da Nossa Senhora da Graça, às portas de Benguela, em Angola, vivem mais de 10 mil pessoas, onde ainda falta quase tudo.

É uma comunidade jovem que, apesar das circunstâncias, não desiste de lutar pela mudança e pelo progresso. Aprenderam com o apoio de quem está disposto a servir o outros.

A Marta, a Liliana e o Miguel são os últimos de uma geração de dezenas de voluntários portugueses que, em missão no Bairro da Graça, lançaram as redes e os ensinaram a pescar. Fazem parte da organização “Leigos para o Desenvolvimento” que está desde 1996 na província angolana de Benguela, e desde 2004, de forma permanente, no Bairro da Graça, às portas da cidade.

Apostaram na formação das pessoas, potenciaram o trabalho em rede, fizeram dos jovens o motor do desenvolvimento da comunidade. Capacitaram e autonomizaram. Deixaram a semente para que a possam semear.