O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esteve em alerta máximo uma vez que um avião da companhia United Air Lines, com destino a Nova Iorque, teve "problemas técnicos depois de descolar e foi obrigado a regressar", confirmou à TVI24 fonte oficial da ANA.

A mesma fonte disse que "foram acionados todos os meios de emergências, que são exigidos nestas situações” e que “a aeronave aterrou, há cerca de 10 a 15 minutos em segurança."

Sobre as suspeitam que uma ave tenha entrado para o motor do lado direito e este se tenha desligado, noticiadas pelo Porto Canal, a mesma fonte não quis comentar e disse desconhecer qualquer outra informação.

O tráfego aéreo no aeroporto do Porto deu prioridade à aterragem do avião da United Air Lines.