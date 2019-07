André Bradford teve um “episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória”, avançou esta tarde o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, onde o eurodeputado está internado “em estado crítico, embora estabilizado”.

Esta tarde, o Hospital do Divino Espírito Santo avançou, em comunicado, que André Bradford teve um “episódio de síncope e paragem cardiorrespiratória.”

O eurodeputado foi internado neste hospital durante a madrugada de segunda-feira.

Veio acompanhado pela SIV (ambulância de Suporte Imediato de Vida) que lhe prestou no domicílio e no transporte medidas de suporte avançado de vida. Na emergência foi de imediato reanimado e ventilado, e realizados os exames complementares de diagnóstico necessários”, prossegue a nota.

Foi transferido durante a tarde de segunda-feira para o serviço de Medicina Interna, “onde permanece em estado crítico, embora estabilizado.”

O eurodeputado tomou posse na semana passada no Parlamento Europeu, numa sessão em Estrasburgo.

O socialista açoriano seguiu em quinto lugar na lista do PS às europeias.

André Bradford, de 48 anos, natural de Ponta Delgada, é licenciado em Comunicação Social e tornou-se em 2000 assessor de imprensa da Secretaria Regional do Ambiente do Governo dos Açores, tendo desempenhado depois funções de assessor político e de secretário regional.

Como deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores, exercia as funções de líder do grupo parlamentar do PS até ter sido apontado pela estrutura regional do partido para integrar a lista nacional socialista nas eleições europeias de 26 de maio de 2019.