A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) decidiu esta sexta-feira elevar o estado de alerta especial para incêndios rurais para nível amarelo em nove distritos, face ao quadro meteorológico previsto para os próximos dias.

Em declarações aos jornalistas na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, concelho de Oeiras, o comandante da ANEPC, André Fernandes, indicou que este estado de alerta vigora até segunda-feira nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Évora, Setúbal, Beja, Faro e Portalegre.

Com base neste aumento do estado de alerta, foram então solicitados quer os meios complementares de apoio ao combate da Autoridade Nacional e do Instituto de Conservação Natureza e Florestas para aumentarem o seu estado de prontidão para o apoio ao combate”, salientou.