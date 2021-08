O alerta foi lançado na terça-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A máximas em Portugal continental vão subir até ao próximo fim de semana, podendo ultrapassar os 40 graus em algumas regiões do interior. Por isso mesmo, verificou-se um agravamento do risco de incêndio.

Nesse sentido, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu, esta quarta-feira, um aviso à população devido às previsões de tempo quente e seco, que podem resultar em incêndios rurais de difícil controlo e extinção.

Assim, até 30 de setembro é:

Proibido fazer Queimadas Extensivas sem autorização . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520;

fazer Queimadas Extensivas . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520; Proibido fazer Queima de Amontoados sem autorização . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520;

fazer Queima de Amontoados . Informe-se na sua câmara municipal ou pelo 808 200 520; Proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito;

utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural salvo se, usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados, para o efeito; Proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais;

fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais; Proibido lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da câmara municipal.

lançar balões de mecha acesa e foguetes. O uso de fogo-de-artifício só é permitido com autorização da câmara municipal. Proibido fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas;

fumigar ou desinfestar apiários exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas; Proibido usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos;

usar motorroçadoras (exceto se possuírem fio de nylon), corta-matos e destroçadores nos dias de Risco Máximo. Evite o uso de grades de discos; Obrigatório usar dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés das máquinas de combustão interna e externa nos veículos de transporte pesados e 1 ou 2 extintores de 6 Kg, consoante o peso máximo seja inferior ou superior a 10 toneladas.

A Proteção Civil esclarece ainda que as máximas vão ter uma subida gradual até dia 15, sendo mais acentuada a 13. O vento vai estar mais intenso nas terras altas do litoral Norte e Centro e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, com rajadas até 60 km/h nos dias 11 e 12, mas com uma diminuição gradual a partir de dia 13.

Durante este período, vão registar-se noites tropicais em grande parte do território.

O risco de incêndio elevado vai prolongar-se até à próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, em especial no interior Norte e Centro, na região do vale do Tejo e no Algarve.