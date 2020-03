O ministro do Interior alemão, Hörst Seehofer, recusou, esta segunda-feira, um aperto de mão da chefe de Estado, Angela Merkel. Os dois riram-se com a situação e a chanceler respondeu com um cumprimento a distância. Merkel elogiou o comportamento do ministro, já que estasa atitudes ajudam a prevenir a disseminação do novo coronavírus.

A propagação do vírus está aliás a mudar comportamentos e até algumas tradições.

Com medo do novo vírus, as autoridades francesas aconselham as pessoas a abandonarem a antiga tradição francesa “la bise”: dar beijo na bochecha de uma pessoa mais de uma vez.

O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, disse aos jornalistas que as pessoas também devem evitar apertos de mão.

É recomendável reduzir o contato social físico. Isso inclui tudo".

Na Austrália, as orientações foram semelhantes. O ministro da Saúde de Nova Gales do Sul, Brad Hazzard, aconselhou a população a “ter um certo cuidado e cautela ao escolher quem decide beijar”. Em vez do aperto de mãos, o ministro incentivou as pessoas a darem “uma pancadinha” nas costas.

Já na Itália, onde há o maior surto da Europa, as autoridades não fizeram aconselhamentos sobre evitar o contato físico e admitem que reduzi-lo pode ser um grande desafio.

Temos uma vida social muito florida, muito expansiva. Temos muito contacto, apertamos as mãos, beijamo-nos, abraçamo-nos", explicou o comissário especial italiano, Angelo Borrelli, sobre o dilema.

Talvez neste período seja melhor não apertar as mãos e não ter muito contacto. Tentar ser um pouco menos expansivo, o que é diferente daquilo que sou", acrescentou Borrelli.

Preocupadas em evitar apertos de mão, as pessoas estão a tornar-se mais criativas na forma de se cumprimentarem.

Como alternativa ao aperto de mão, Sylvie Briand, diretora de pandemias da Organização Mundial da Saúde, sugeriu diversas ideias de cumprimento como cotoveladas, acenos, ou o estilo tailandês que consiste em acenar e dizer “wai” curvando-se com as mãos erguidas.

Têm surgido entretanto, nas redes sociais, episódios divertidos. Foi o caso o do governador do estado norte-americano do Nebraska, Pete Ricketts, que publicou um vídeo de si mesmo no Twitter, cumprimentando com os cotovelos as pessoas que saiam da Unidade Nacional de Quarentena da Universidade de Nebraska, em Omaha.

Há ainda vídeos que surgiram no Irão e Líbano com amigos a bater os pés para se cumprimentarem.

O técnico de etiqueta, William Hanson, disse à CNN que cumprimentar as pessoas com um "estilo efusivo quente" seria educado na falta do aperto de mão.

Tom Freidan, ex-diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), concorda que nem sempre é possível evitar o contato físico com todos que se conhece, mas apresenta alternativas:

Prefiro a tradicional saudação Namastê do Sudeste Asiático, embora a cotovelada seja divertida."

Lisa Ackerley, consultora da Royal Society de Saúde Pública do Reino Unido, também citada pela CNN, aconselhou a população a tentar não entrar em pânico e sempre que possível reduzir o contacto físico com outras pessoas, incluindo apertar as mãos e beijar a bochecha.