Nos abrigos para animais, as dificuldades sentem-se durante todo o ano. As ajudas e donativos, em dinheiro ou em géneros, nunca são suficientes e em tempos de pandemia a situação torna-se ainda mais complicada.

A pensar nesta realidade, a Anilove, uma loja online de animais, decidiu reverter parte das suas vendas a favor de dois abrigos da região de Lisboa: a União Zoófila e a UPPA Animais.

Cada compra na nossa loja online reverte numa doação. Mensalmente acumulamos as encomendas e fazemos a doação em função das encomendas, mas neste momento estamos a doar mais do que vendemos. Já doámos mais de 2000 refeições húmidas, mais ou menos metade a cada um dos abrigos”, contou à TVI Pedro Martins, responsável da Anilove.

A empresa foi criada há seis meses, por três jovens amigos da área da engenharia do ambiente, marketing e e-commerce. Queriam introduzir no mercado um negócio sustentável e com uma componente social de ajuda a animais - sobretudo aos que ainda não têm um lar – mas nunca esperaram que fosse uma pandemia a aumentar a procura por este projeto.

As vendas têm crescido exponencialmente nos últimos meses. As pessoas estão a cumprir ao máximo as normas de confinamento e, portanto, só saem para o estritamente necessário, não conseguem comprar estes bens em grandes quantidades nos supermercados e nós aí conseguimos responder”, acrescentou.

O projeto tem sido divulgado nas redes sociais de algumas figuras públicas e, consequentemente, tem vindo a ganhar novos clientes que aumentam as doações a estes abrigos.

A loja online tem mais de 1.000 produtos para cães, gatos, aves e roedores e, na compra de qualquer um deles, vai ajudar a alimentar um dos muitos animais que ainda estão num abrigo à espera de um dono.