Até ao momento, não há qualquer suspeito do crime.

De acordo com fonte da GNR à TVI, os animais foram recolhidos "em articulação com a veterinária municipal", que vai agora proceder a necrópsia.

Vinte crias de cão de gado foram encontradas mortas, esta quinta-feira de manhã, junto ao rio, na aldeia de Gimonde, Bragança. A GNR foi alertada pouco depois das 12:00 e fez deslocar ao local uma equipa SEPNA (Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente).

