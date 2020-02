A TVI teve acesso às imagens do local onde eram mantidos os galgos do cavaleiro João Moura, momentos antes do resgate.

Ao todo foram retirados 18 galgos destas instalações, que se encontravam subnutridos e sem condições de salubridade.

As imagens revelam também um cavalo com marcas de sangue e ferimentos na cabeça.

Ao que a TVI conseguiu apurar, um dos galgos morreu no local e outro acabou por morrer durante o transporte. Os galgos pernoitaram num camião da GNR, entre quarta e quinta-feira.

Nove dos galgos foram para um refúgio de animais na Marateca e já estão disponíveis para adoção. Os restantes cães estão a ser distribuídos por várias associações pelo país.

O cavaleiro João Moura foi detido esta quarta-feira por suspeitas de maus tratos a animais.

Os animais foram recolhidos pela Câmara Municipal de Monforte, para receberem cuidados veterinários, tendo o cavaleiro João Moura sido constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Portalegre.

A TVI acompanhou, durante o ano passado, várias corridas de galgos pelo país e revelou os maus-tratos a que estes cães em particular estão sujeitos.