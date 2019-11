Os 10 cavalos mortos dos 104 apreendidos pela GNR no início de novembro, nos concelhos de Aljustrel e Ferreira do Alentejo, já estão a ser enterrados, depois de permanecerem cadáveres no terreno durante alguns dias.

A intervenção que está a decorrer em Ferreira do Alentejo, com a abertura de uma vala, está a ser acompanhada no terreno pela GNR e pelo IRA, grupo de resgate de animais.

No local mantêm-se ainda dezenas de cavalos, que estão subnutridos e sem qualquer tipo de identificação. A GNR investiga, também, o facto de terem sido retirados do terreno alguns cavalos, apesar de o proprietário ter ficado como fiel depositário destes.

O proprietário do terreno e dos animais, que também se encontra no local, não soube explicar à TVI como se chegou a esta situação, dizendo apenas que "foi acontecendo” e garantindo que nunca faltou comida aos cavalos.

"Não tinham farinha, mas tinham sempre palha e água", garantiu, apesar de a maioria dos animais estar subnutrida.