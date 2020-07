O Comando Territorial da GNR de Vila Real recolheu esta quinta-feira 15 cães que se encontravam numa habitação “sem vacinas, identificação e sem condições de alojamento”, tendo identificado o proprietário dos animais, anunciou hoje aquela força de autoridade.

Em comunicado, a GNR explica que a ação, que culminou com a recolha dos animais e a identificação do proprietário, de 47 anos, decorreu através do Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA) de Vila Real.

Segundo aquela força de autoridade, os 15 cães estavam na habitação “sem autorização do veterinário e delegado de saúde, sem vacinas e identificação, e sem condições de alojamento”, tendo sido verificados “riscos higiossanitários” quanto ao meio ambiente e doenças transmissíveis ao homem.

A ação, que foi realizada em conjunto com o médico veterinário municipal, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e o delegado da saúde, resultou na elaboração de 41 autos de contraordenação.

A GNR avança que os 15 cães foram encaminhados para o canil municipal de Vila Real.