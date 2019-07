A GNR de Coimbra identificou um homem e uma mulher por maus-tratos a animais, em Almalaguês, Coimbra, na passada sexta-feira. As autoridades procederam depois ao resgate do cão que lhes pertencia e que se encontrava com vários problemas de saúde.

A GNR dirigiu-se ao local na sequência de uma denúncia. Na residência de um homem, de 50 anos, e de uma mulher de 49 encontraram o animal de estimação num “espaço insalubre”, sem condições higiénicas.

De acordo com um comunicado da GNR, o cão estava “sem alimentos, com estado de magreza extrema, feridas abertas nas orelhas, fraca pelagem, sendo visível parasitas externos (carraças e pulgas)”.

As autoridades procederam depois à identificação do casal e o animal foi socorrido pela equipa veterinária do município de Coimbra. O cão já foi, entretanto, entregue ao Canil Municipal de Coimbra.