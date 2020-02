O arquiteto Raulino Silva foi premiado pelo International Design Awards, de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, pelo edifício construído em Vila do Conde para alojamento temporário de cães e gatos, segundo um comunicado do seu gabinete.

Raulino Silva foi distinguido com o prémio Silver (Prata), na categoria Hotels and Resorts, pelo Hotel Canino e Felino.

Em comunicado, o gabinete de arquitetura refere que o edifício construído em Vila do Conde se destina a "alojamento temporário de cães e gatos" e que "procura encontrar as condições adequadas para os animais, quer na acomodação, como no recreio ou cuidados como a tosquia, o banho e a ida ao veterinário".

Ainda segundo a nota, Raulino Silva, com escritório em Vila do Conde, conta com vários prémios internacionais, como o IF Design Awards 2019, em Munique, e o International Architecture Awards 2018, em Chicago.

Recebeu ainda o Europe 40 Under 40 Awards 2018, que distingue os melhores jovens arquitetos europeus.