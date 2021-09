Um grupo de orcas foi avistado, no passado domingo, à saída do Porto de Sines, a interagir com um bote de borracha que navegava rumo a Sesimbra.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Miguel Lacerda, presidente da Cascaisea, mostrou um vídeo que dava conta do comportamento “preocupante” dos animais.

Orcas, ontem e hoje à saída do porto de Sines, junto à bóia vermelha de resguardo ao molhe… mais preocupante este comportamento, quando o leme já não é só o foco das orcas. Pararam o barco, andaram à ré e as orcas continuaram a divertir-se quer com o bote quer com o leme. O barco ruma agora para Sesimbra, aparentemente sem grandes danos”, pode ler-se na publicação.

A TVI contactou a capitania do Porto de Sines, mas não obteve qualquer resposta.