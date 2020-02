João Azevedo é fotógrafo e decidiu captar o melhor lado dos cães que ninguém quer, para que alguém os queira adotar.

O fotógrafo visita canis, faz sessões fotográficas e depois publica as melhores fotografias na página de Instagram "Be My Friend" (@bemyfriendpt), para promover a adoção de cães abandonados.

Para João Azevedo, “é tudo uma questão de paciência” para conseguir “a” imagem desejada.

Temos os medrosos e temos os brincalhões. Não é muito fácil”, contou João à TVI.

Para isso, o fotógrafo usa biscoitos e barulhos para captar a atenção dos animais. João começou o projeto em 2015 e faz o trabalho de forma gratuita para associações de defesa de animais abandonados e canis municipais.

Tem sido fantástico, muito melhor do que eu estava à espera. Recebo muitas mensagens de pessoas que adotaram os animais a agradecerem-me porque viram a fotografia, apaixonaram-se e foram buscar o animal”, revelou o fotógrafo.

A Associação Pa’tudos, em Condeixa-a-Nova, foi um dos canis que recebeu a visita de João Azevedo, que montou um estúdio fotográfico improvisado para retratar os cães que precisam de dono.

"Os animais não são o aspeto físico, mas sim... Uma fotografia de cara transmite a alma do animal. O João Azevedo capta a essência e a alma do animal", contou à TVI a responsável pela associação, Olga Ruth.