Pai e filha salvaram uma tartaruga que estava presa numa rede de pesca enquanto faziam um passeio de barco em Alvor, no Algarve.



As imagens, captadas no dia 9 de agosto e divulgadas nas redes sociais, mostram uma tartaruga-de-couro com dificuldades em nadar.

Pai e filha lideravam uma expedição para ver golfinhos e aperceberam-se de que o animal estava preso numa rede de pesca. Em poucos minutos, conseguiram libertá-lo.

A tartaruga-de-couro é a maior espécie de tartaruga marinha e é, por isso, também conhecida como tartaruga-gigante. Pode atingir os dois metros de comprimento.