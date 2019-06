O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP resgatou cinco cães de uma residência em Agualva-Cacém, Sintra, em Lisboa, por suspeitas de maus tratos.

A suspeita de maus tratos de forma continuada fez com que a PSP, em parceria com o Canil Municipal de Sintra, procedesse ao resgate de sete animais, ainda bebés, com apenas dois meses de idade.

Quando chegaram ao local, no entanto, os agentes depararam-se com os corpos de dois dos animais. De acordo com um comunicado da PSP, os restantes cinco cães estavam ainda vivos, mas apresentavam problemas de saúde, estando em “estado de subnutrição e com elevado número de parasitas e infeções”.

Os animais recolhidos estão agora alojados no Canil Municipal de Sintra.