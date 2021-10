Um cão de um casal de turistas francês que tinha desaparecido na Baixa de Lisboa, foi devolvido aos donos pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

De acordo com uma publicação, nas redes sociais, do Intervenção e Resgate Animal (IRA), o animal desapareceu da vista do casal depois de ter começado a correr atrás de algumas crianças.

Após terem perdido o seu patudo na baixa pombalina, que correu atrás de umas crianças, ficaram desesperados por se encontrarem num país diferente sem saberem a quem recorrer", lê-se na publicação.

O “Juiz”, como foi apelidado pelo IRA, foi mais tarde encontrado por um popular e entregue numa esquadra da PSP.

Depois desta publicação nas redes sociais, a apelar aos seguidores os ajudassem a encontrar os donos, estes acabaram por aparecer na esquadra onde o animal se encontrava.

Felizmente um “irado” mostrou-lhes a nossa publicação e de imediato deslocaram-se à esquadra onde se encontrava. Foi visível a alegria de todos ao reencontrarem-se", explicaram.

O IRA aproveitou ainda para agradecer aos agentes da polícia pelo "profissionalismo e sensibilidade"

Sendo o microchip internacional, o SIAC não tem qualquer registo na sua base de dados, impossibilitando de aceder à identificação dos detentores. Nem por isso estes agentes da 2ª esquadra da PSP Lisboa viraram costas ao problema, tendo efectuado esforços até conseguirmos alcançar o final desejado."