Depois da TVI ter feito 28 anos, é a vez da TVI24 celebrar a sua existência. Esta sexta-feira, 26 de fevereiro, o canal faz 12 anos, e preparou para esta quinta-feira, 25, uma emissão especial.

A irreverência e inovação que marcam o canal não vão faltar, e a celebração tem início já nesta noite, quando for para o ar "A Nova 24", emissão especial dedicada ao aniversário e à apresentação dos novos formatos e rostos que fazem parte da nova grelha do canal.

O início tem hora marcada para as 20:00, quando for para o ar o Jornal das 8, que terá no alinhamento várias peças sobre os novos programas.

No decorrer da emissão, entre as 21:30 e as 02:00, serão dados a conhecer cada um dos novos formatos. Para além dos rostos do canal vão também marcar presença os 30 comentadores que integram que integram os novos painéis e programas da grelha.

À meia-noite, como é devido, cantar-se-ão os parabéns.

Neste 12.º aniversário a TVI24 reforça o seu compromisso de jornalismo de excelência, com rigor, objetividade e qualidade.

"A Nova 24", a não perder, esta noite na TVI24.