A Força Aérea assinala esta quarta-feira o seu 68º aniversário com uma homenagem a todos os que perderam a vida com o novo coronavírus. Todas as capitais de distrito foram sobrevoadas por diferentes aeronaves.

A homenagem às vítimas da pandemia foi feita em Belém, Lisboa, sobre o Mosteiro dos Jerónimos, com uma manobra aérea apelidada de missing man, uma forma de saudação aérea habitualmente efetuada por quatro aeronaves.

Quatro caças F-16 sobrevoaram Lisboa numa formação em V, até ao momento em que, num movimento repentino, um dos aviões sai em subida vertical até desaparecer de vista.