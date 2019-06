O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, anunciou, esta quarta-feira, que estão reunidas as condições para recomeçarem as obras na Escola Secundária António Arroio, em Lisboa.

Ontem [terça-feira] mesmo soubemos que temos um empreiteiro para fazer a obra. É a última de todos estas mais de uma dezena de escolas que tinham visto as obras paradas e que agora se reiniciam" , afirmou.

O ministro discursava em Amarante, na cerimónia de inauguração das obras de remodelação da escola secundária da cidade, iniciadas em 2011, mas que pararam duas vezes, motivando manifestações públicas de protesto da comunidade escolar.

Esta escola teve vários percalços. Infelizmente, havia várias escolas no país onde as obras tinham parado. No Monte da Caparica, em Ponte de Lima, mas também na Gago Coutinho, em Alverca", recordou.