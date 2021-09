António Costa não excluí a hipótese de imunizar com uma terceira dose da vacina contra a covid-19 as pessoas com mais de 65 anos.

Para já a Direção-geral da Saúde só recomendou uma terceira toma para as pessoas com imunossupressão com mais de 16 anos.

O primeiro-ministro lembra que Agência Europeia do Medicamento (EMA) vai emitir as conclusões de um estudo sobre este tema na próxima semana e que a DGS e o Infarmed também estão a analisar a hipótese.

Apesar da incerteza o Governo está a trabalhar com a "task force" na preparação de qualquer cenário possível. Os centros de vacinação vão assim manter-se ativos.

A eventualidade de uma terceira toma da vacina contra a covid-19 irá decorrer em simultâneo com a vacinação da gripe sazonal. Entre a toma destes dois fármacos, deverá existir um período de pelo menos 14 dias.

António Costa espera, que caso seja necessário, o processo de vacinação com a terceira dose para maiores de 65 anos esteja concluído antes do Natal.