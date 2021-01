O primeiro-ministro manifestou esta sexta-feira, através das redes sociais, o seu pesar pela morte de Carlos do Carmo, dizendo que o fadista "não era só um notável fadista, que o público, a crítica e um Grammy consagraram"-

Carlos do Carmo não era só um notável fadista, que o público, a crítica e um Grammy consagraram. Um dos seus maiores contributos para a cultura portuguesa foi a forma como militantemente renovou o fado e o preparou para o futuro. — António Costa (@antoniocostapm) January 1, 2021

Também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu ao desaparecimento de um dos maiores nomes do fado em Portugal. Em entrevista à TVI24, Marcelo diz que a morte do fadista é "uma perda nacional".

Palavras de reconhecimento que se estendem a outras figuras políticas. Também o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, manifestou hoje o seu pesar, recordando o fadista como “um nome ímpar” do fado e como “figura relevante” na luta pela liberdade.

A segunda figura do Estado recordou também um “amigo de mais de 60 anos” e a personalidade marcante de Carlos do Carmo, “que não deixava indiferente quem com ele convivia”.

Carlos do Carmo é, inquestionavelmente, um nome ímpar do fado e figura incontornável do meio artístico e da canção portuguesa, numa carreira de décadas que perdurará na memória de todos nós”, refere.

Hoje é um dia de grande tristeza pessoal. À família, nomeadamente à mulher Judite e aos filhos e netos, e aos muitos amigos, quero transmitir, em meu nome e em nome da Assembleia da República, a expressão do mais sentido pesar pelo falecimento de Carlos do Carmo”, refere a nota.

Também a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, já deixou a sua homenagem ao fadista.

Carlos do Carmo 1939-2021 Em manhãs como esta, na casa dos meus avós, no gira-discos estaria “Um Homem na Cidade”. Aquela extraordinária voz que canta como quem simplesmente conversa. Continua a falar-nos, nestas manhãs e nas que hão-de vir. 📷Simon Frederick pic.twitter.com/79et7tP7fk — Catarina Martins (@catarina_mart) January 1, 2021

O mesmo fez o candidato do PCP às presidenciais, João Ferreira.

Na tua voz

...a madrugada

Abriu a flor de Abril também.

A flor sem medo, perfumada

Com o aroma que o mar tem. — João Ferreira (@joao_ferreira33) January 1, 2021

O fadista Carlos do Carmo morreu esta madrugada aos 81 anos no hospital de Santa Maria, em Lisboa.