A Ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu, esta quinta-feira, que nunca pensou que Portugal visse a ter 800 doentes em unidades de cuidados intensivos por culpa da covid-19.

Portugal registou no último boletim diário 863 pessoas internadas nos cuidados intensivos. Número superior ao limite máximo previsto, algo possível graças a casos como o do Hospital de Setúbal, que ja anunciou estar a funcionar a 500%.

António Marques da Silva, anestesiologista e responsável pelos cuidados intensivos do Hospital de Santo António, lembrou que há muito que se sabia que havia um défice do número de camas de cuidados intensivos em Portugal e garantiu que o SNS só ainda não colapsou graças ao esforço e à dedicação de vários profissionais de saúde que se multiplicam por turnos consecutivos.

Ainda assim, o pneumologista António Diniz, do Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos, lembrou que não é o reforço da resposta hospitalar que vai estagnar a propagação da covid-19, mas sim os atos individuais de cada cidadão. O especialista alerta ainda, que apesar de "estarmos numa fase estacionário", continuamos a estar "muito mal".

Os últimos dados apontam que a situação está relativamente estacionária e, eventualmente, com alguma tendência a diminuir a incidência de novos casos. Isto poderá ser uma situação precoce, mas vamos admitir que é assim que passa. Mesmo assim, temos um longo caminho pela frente para manter esta situação e melhorá-la. Esta descida para nove mil casos, é uma descida dentro do mal. (...) A situação era catastrófica e agora parece que já nos contentamos com o muito mau. (...) Há três coisas que são absolutamente cruciais. A primeira é as pessoas ficarem em casa. Quem não tem de sair de casa, fica em casa", explica António Diniz.