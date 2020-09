No acórdão proferido, e a que a TVI teve acesso, o Tribunal da Relação considerou que “houve erro de julgamento, claro e incontornável” por parte da primeira instância, por ter absolvido António Joaquim com base no princípio in dúbio pro reo. Significa isto que, em caso de dúvida, favorece-se o arguido. Mas os juízes desembargadores consideraram a dúvida "tudo menos razoável".

Do excerto das declarações gravadas e tendo em conta a avaliação do tribunal consideramos que a sua dúvida foi tudo menos razoável e violou as normas de lógica apreciativa da prova e da própria experiência”, lê-se no documento.

O juiz desembargador José Adriano e o juiz adjunto Vieira Lamin consideraram ainda que o Tribunal de Loures não deixou claro “com a necessária coerência” quais foram os critérios utilizados para distinguir os factos que tinham ou não ficado provados.

Não podemos, porém, deixar de dizer que apreciada a motivação da matéria de facto e regressando de algum modo à questão da avaliação crítica da prova, somo levados a concluir que o tribunal recorrido não explicitou com a necessária coerência a linha de raciocínio que presidiu à fixação do provado e não provado”.

De acordo com o mesmo documento, o Tribunal da Relação apontou várias falhas à análise da prova documental feita pela 1.ª instância, como o facto de não ter questionado o porquê de Rosa Grilo e António Joaquim terem desligado os telemóveis no mesmo período e, alguns minutos depois, ambos os terem ligado no dia da morte de Luís Grilo; assim como não questionou António Joaquim pelo facto de este ter dito que só soube da morte de Luís Grilo pelas notícias após a descoberta do cadáver. Defendem ainda que se as afirmações do arguido não tivessem sido “desconsideradas”, existira uma outra leitura da prova produzida em audiência.

E neste seguimento, o tribunal recorrido (1 instancia) conclui "Não temos, pois, dúvidas em afirmar que o comportamento do arguido tem particularidades, algo estranhas.". Diremos nós que a expressão "particularidades" e "algo estranhas" só pode ser um eufemismo”.

Alegam que o amante de Rosa Grilo era o “único disponível e capacitado” para colaborar com a morte do triatleta, começando desde logo pelo fornecimento da arma do crime. Acrescentam também que António Joaquim é um “assumido apreciador de armas” e que isso faz jus à quantidade de armas e de munições que lhe foram apreendidas.

Por outro lado, resulta quer da prova pericial quer das declarações do perito, nos segmentos indicados pelos recorrentes, que o interior da arma usada foi alvo de transformação por agente químico e mecânico/manual, de modo a alterar o estriado existente na alma do cano. Ora, tendo a arma sido encontrada na residência do arguido António Joaquim sendo ele possuidor de várias armas e munições e detentor de conhecimentos de manuseamento de armas, só ele sabia que destruindo o estriado normal do interior do cano da arma, inviabilizaria uma posterior perícia comparativa”.

Por estas razões, e outras que foram inumerados no acórdão, o Tribunal da Relação considera quem municiou, manuseou e efetuou o disparo que matou Luís Grilo deveriam ter sido dados como assentes.

O transporte do corpo e a deslocação a Avis

Passando do crime de homicídio para o crime de profanação de cadáver, os juízes desembargadores consideram que o Tribunal de Loures fez um “errado raciocínio” ao concluir que Rosa Grilo conseguiu transportar o corpo de Luís Grilo sem qualquer tipo de ajuda.

Cumpre salientar que estamos a falar do cadáver de uma pessoa com 1,75m e de porte atlético. Neste ponto, como em muitos e essenciais pontos, o tribunal fez um errado, raciocínio ao concluir que a arguida - pese embora a volumetria da sua compleição física - conseguia, sem qualquer auxílio, transportar o cadáver do andar mais elevado da residência até um ou dois níveis abaixo e ainda o carregar/levantar para o veículo automóvel em que o mesmo foi transportado até ao local onde o mesmo veio a ser encontrado”.

Vão mais longe e chegam mesmo a dizer, com alguma ironia, que o Tribunal não teve “em conta as leis da Física, nem da Dinâmica, nem da Mecânica” e lembrou que muitas vezes a prova dos factos não tem que assentar em prova direta (depoimento de testemunhas presencias), podendo ser feita com base ma chamada prova indireta ou por presunção (indícios ou circunstâncias conhecidas e provadas).

No dia 6 de fevereiro de 2018 António Joaquim e Rosa Grilo deslocaram-se a Avis, local onde o corpo foi encontrado, mas o Tribunal de Loures concluiu que não "...foi motivada pelo intuito de encontrarem um local onde pudessem vir a depositar o cadáver de Luís Grilo".

Conclusão que o Tribunal da Relação também questiona: “que estranha circunstância teria levado aqueles, pouco antes da morte a terem-se deslocado precisamente ao lugar onde o corpo da vítima viria depois a ser abandonado?”.

O desprezo pela prova indiciária

Os juízes desembargadores advertem, por fim, que todos os indícios recolhidos "são graves, precisos e concordantes" e que permitem concluir, "sem margem para dúvidas", que foi António Joaquim quem disparou e tirou a vida a Luís Grilo, bem como ajudou Rosa Grilo a transportar e esconder o cadáver.

E nem se diga que não há prova directa que permita uma conclusão sobre estes factos, porque essa conclusão é alcançada por presunção e reforçada pela credibilidade que foram atribuídos aos depoimentos das testemunhas referidas e ainda à prova documentale pericial, produzida em audiência".

Consideram que a 1.ª instância desprezou a prova indiciária e que houve um erro na apreciação das mesmas, bem como nas linhas de raciocínio e nas conclusões que foram feitas até à absolvição do arguido.

Nesse sentido, finalizam dizendo que "não há razões para distinguir as penas deste arguido relativamente às que foram aplicadas à arguida Rosa Grilo".