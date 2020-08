Cerca de 4.300 profissionais de saúde foram contratados para garantir a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde “às diferentes fases da pandemia” da covid-19, anunciou hoje o secretário de Estado da Saúde.

“Temos feito um reforço importante ao nível dos recursos humanos para garantir que o Serviço Nacional de Saúde vai tendo capacidade de resposta às diferentes fases da pandemia”, afirmou António Lacerda Sales na conferência de imprensa regular sobre a covid-19.

Assim, foram contratados no âmbito da resposta à covid-19 cerca de 4.300 profissionais de saúde. Destes, mais de 1.800 são assistentes operacionais, mais de 1.300 são enfermeiros, cerca de 170 médicos, entre outros, como assistentes técnicos e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, “todos cruciais todos importantes a todos muito obrigado”.

Analisando os dados diários da pandemia, António Lacerda Sales afirmou que “a taxa de letalidade global é de 3,3% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 15,7%”.

Sublinhou ainda que Portugal já fez, desde o dia 01 de março mais de 1,7 milhões de testes diagnósticos à covid-19”.

“Em agosto, a média de testes por dia é superior a 13 mil, o que faz com que sejamos o sexto país da União Europeia com mais testes por milhão de habitantes”, destacou.

Ainda sobre o reforço dos recursos humanos no SNS, o governante recordou a abertura do procedimento para 435 postos de trabalho na especialidade de Medicina Geral e Familiar, observando que “é o maior número de vagas para médicos de família dos últimos tempos”.

Foi também publicado o despacho que fixou os postos de trabalho médico nas zonas geográficas do país e especialidades definidas como carenciadas.

“São 185 vagas, o maior número de sempre para zonas do país que mais delas necessitam como o Algarve, as Beiras, Trás-os-Montes, às quais o Governo atribui um conjunto de incentivos aos profissionais que a elas se candidatam, porque reconhecemos que a força de trabalho é o motor do Serviço Nacional de Saúde e queremos profissionais de saúde motivados”, vincou.

António Lacerda Sales assinalou ainda que, pela primeira vez, o concurso de mobilidades para vínculos ao Serviço Nacional de Saúde abrange as especialidades médicas hospitalares e saúde pública e que será brevemente lançado”.

Segundo o governante, foram também abertas 2.400 vagas para a formação no internato geral.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 715 mil mortos e infetou mais de 19,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.746 pessoas das 52.351 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.