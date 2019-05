A GNR apreendeu esta sexta-feira 85 fardos de haxixe, que estavam a ser transportados numa embarcação semi-rígida que navegava no rio Guadiana.

De acordo com informações recolhidas pela TVI24, foi detida uma pessoa, de nacionalidade espanhola, que estava sozinha na embarcação.

A apreensão de droga foi feita entre as 5 e as 6 da manhã desta sexta-feira, depois de a embarcação ter sido detetada no rio Guadiana pelos sistemas de vigilância das autoridades e intercetada algumas milhas a norte da Ponte Internacional do Guadiana.