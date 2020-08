A Polícia de Segurança Pública (PSP) portuguesa anunciou hoje ter participado com as forças policiais espanholas numa operação no porto de Algeciras (Cádis) que permitiu a apreensão de 4,6 toneladas de haxixe, escondidas num camião de transporte.

Num comunicado de imprensa, a PSP observa que, no âmbito de uma operação de fiscalização e de inspeção enquadrada nas missões Frontex, de combate à imigração ilegal, no porto espanhol, a apreensão deveu-se à ação de dois binómios cinotécnicos das duas polícias, que intercetaram um camião de mercadorias proveniente de Tânger.

A apreensão foi concretizada durante o período noturno no decorrer do controlo rotineiro de segurança efetuado a viaturas, feito por uma equipa conjunta que integrava dois binómios cinotécnicos, um do Cuerpo Nacional de Policía e outro do GOC/UEP [Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia]”, lê-se na nota.

No decorrer da verificação de segurança, prossegue a PSP, foi inspecionado um veículo pesado de mercadorias e, durante a abordagem, “o motorista adotou um comportamento suspeito”.

Tal desencadeou a necessidade de uma vistoria minuciosa e a realização de buscas no interior da viatura.

Na sequência da busca, detetou-se, no interior do habitáculo, uma divisão oculta que não tinha correspondência nem coincidia com as dimensões externas da viatura e onde foram localizados e apreendidos vários volumes de diferentes tamanhos, com um peso total de 4.596 quilogramas de haxixe”, acrescenta-se no comunicado.

O carregamento de várias toneladas de haxixe configura o crime de tráfico internacional de estupefacientes, refere-se na nota, que não adianta mais pormenores.

A PSP participa nas missões Frontex, com “fingerprint officers” e binómios cinotécnicos, no âmbito do combate à imigração da Operação Minerva.